В Казахстане разрешат куплю-продажу криптовалюты

26 мая 2025, 9:15

Об этом сообщает Tegrinews.kz, со ссылкой на зампредседателя Нацбанка Шолпанкулова.

Он отметил, что поправки разрабатываются по поручению президента Токаева и включают два основных направления. «Первый блок - запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса. Второй блок - введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообменников», - заявил Шолпанкулов.Издание отмечает, что до этого момента, из страны было выведено $15 млрд в виде криптоактивов.