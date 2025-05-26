26 мая 2025, 13:15

Трамп: армия США изучает опыт применения дронов в российско-украинской войне

«Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро», - заявил Трамп в обращении к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

