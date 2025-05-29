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29 мая 2025, 9:45

У ЗСУ практично готова нова далекобійна зброя

"Перша далекобійна зброя для нанесення ударів по Росії на яку виділила гроші Німеччина, буде готова вже за кілька тижнів", — повідомили в Міноборони.


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