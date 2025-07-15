"Дроны-перехватчики
— это пока наиболее эффективный ответ. Могу сказать только то, что
сказал президент — решение найдено, оно масштабируется, это делает не
одна компания. И здесь нам понятно, что делать дальше", — рассказал
вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью
"РБК-Украина".
Он добавил, что компании, которые нашли определенные технические решения против российских БПЛА, уже ищут решения против реактивных дронов и как работать в облачную погоду.
15 июля 2025, 9:45
Украина имеет ответ на атаки россиян с использованием Shahed
"Дроны-перехватчики
— это пока наиболее эффективный ответ. Могу сказать только то, что
сказал президент — решение найдено, оно масштабируется, это делает не
одна компания. И здесь нам понятно, что делать дальше", — рассказал
вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью
"РБК-Украина".
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