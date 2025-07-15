Украина имеет ответ на атаки россиян с использованием Shahed

15 июля 2025, 9:45

"Дроны-перехватчики — это пока наиболее эффективный ответ. Могу сказать только то, что сказал президент — решение найдено, оно масштабируется, это делает не одна компания. И здесь нам понятно, что делать дальше", — рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".



Он добавил, что компании, которые нашли определенные технические решения против российских БПЛА, уже ищут решения против реактивных дронов и как работать в облачную погоду.