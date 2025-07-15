15 июля 2025, 10:15

Украина выделила несколько десятков грантов на баллистику

"Мы выдали несколько десятков грантов от Brave1 на баллистические и крылатые ракеты. Сейчас компании, которые получили гранты, тестируют продукты. Оценку будем давать по результатам", — рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

