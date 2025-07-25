Умер американский рестлер Халк Хоган

Об этом сообщает TMZ Sports. Хогану был 71 год. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
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