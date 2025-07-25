В Киеве развернули израильскую систему раннего оповещения о воздушных угрозах

25 июля 2025, 8:45

Минувшей ночью в Киеве впервые заработала израильская система раннего оповещения об угрозе воздушных ударов.

Об этом сообщил вице-президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Ложкин. «Теперь при приближении российских ударных БПЛА тревогу будут объявлять не по всей области, как раньше, а в отдельных районах, в зависимости от траектории пролета беспилотников», - написал он на своей Facebok-странице.



По словам Ложкина, в украинской столице оповещение будет по всему городу, а в случае запуска баллистической или крылатой ракет, тревоги будут звучать по всей области.