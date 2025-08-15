15 августа 2025, 12:45

На Запорожской АЭС ухудшается ситуация с водоснабжением реакторов — МАГАТЭ

"Группа получила техническую информацию о распределении воды по площадке, в том числе о том, как вода подается в системы ядерной безопасности и обеспечения. Группа отметила растущие трудности с обеспечением надежного водоснабжения шести реакторов и их систем безопасности", — говорится в сообщении.



В МАГАТЭ отметили, что трудности с обеспечением водой особенно заметны в условиях жаркой погоды, которая характеризуется высокой интенсивностью испарения водоемов.



"Шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова с весны 2024 года, но им по-прежнему требуется охлаждающая вода для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработавшего топлива", — подчеркнули в организации.



Международное агентство по атомной энергии рассказало, что его сотрудники на ЗАЭС в течение последних двух недель продолжали контролировать системы охлаждающей воды на станции.



Утром 14 августа Министерство энергетики Украины сообщало, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет 13,54 м, и этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

