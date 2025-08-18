Украинский снайпер обновил мировой рекорд — попал с 4 км

18 августа 2025, 9:45

Бывший главред "Цензор.НЕТ", а сейчас военнослужащий Юрий Бутусов рассказал, что рекордное попадание было зафиксировано 14 августа.

Выстрел совершили из винтовки калибра 14,5 мм Aligator с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПЛА. Это произошло в Донецкой области в зоне ответственности ОТГ "Донецк", где, в частности, выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов "Призрак".



Предыдущий мировой рекорд также принадлежал украинцу. В ноябре 2023 года украинский снайпер из подразделения СБУ, 58-летний Вячеслав Ковальский в Херсонской области ликвидировал оккупанта на расстоянии 3,8 км. Выстрел тогда был совершен из мультикалиберной снайперской винтовки украинского производства Horizon's Lord.