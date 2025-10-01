ГлавнаяНовости
1 октября 2025, 11:45

В Україні планують врегулювати діяльність рієлторів

Прем’єрка Свириденко дала доручення профільним відомствам щодо упорядкування ринку рієлторських послуг, що може позначитися на їх вартості.


