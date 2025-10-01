Прем’єрка Свириденко дала доручення профільним відомствам щодо упорядкування ринку рієлторських послуг, що може позначитися на їх вартості.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Індія розмірковує над закупівлею С-400 і навіть С-500
- Технологии | Сегодня, 13:15
Китай відкрив першу високогірну базу для випробувань дронів
- Технологии | Сегодня, 12:45
Испания выбилась в лидеры по клиническим испытаниям препаратов от рака
- Технологии | Сегодня, 12:15
Спутники защитят Испанию от наводнений и пожаров
- Бизнес | Сегодня, 11:45
В Україні планують врегулювати діяльність рієлторів
- Технологии | Сегодня, 11:15
Літак Wizzair екстрено повернувся до аеропорту Варшави
- Технологии | Сегодня, 10:45
Масові польоти дронів у Німеччині: загроза критичній інфраструктурі
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
В Україні стартували продажі мишки Logitech MX Master 4
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Компании Илона Маска покинули десятки руководителей — FT
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 23:28
Verbatim Charge 'n' Go – 15Вт магнітний повербанк
- Аналитика | 28 сентября, 1:22
Дайджест найцікавішого за тиждень №8 - EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 та старт продажів iPhone 17 в Україні
- Аналитика | 21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
- Обзоры | 21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
- Фотогалереи | 19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
- Обзоры | 17 сентября, 10:04
REAL-EL X-797 - твої особисті вертикальні 90Вт
- Фотогалереи | 17 сентября, 7:30
Многочисленные национальные павильоны на CIFTIS-2025
- Аналитика | 12 сентября, 14:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №6 - зима 2025-2026 з рішенням EcoFlow та анонси Apple
- Обзоры | 7 сентября, 18:48
be quiet! System Power 11 – "бронзовий" БЖ для продуктивних ПК
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 13:45
Израильский ЗРК Patriot уже месяц используется ВСУ 5.00
- Бизнес | 26 сентября, 20:43
EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 з презентацією новинок бренду та кейсів 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Індія розмірковує над закупівлею С-400 і навіть С-500 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Китай відкрив першу високогірну базу для випробувань дронів 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Испания выбилась в лидеры по клиническим испытаниям препаратов от рака 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Спутники защитят Испанию от наводнений и пожаров 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
В Україні планують врегулювати діяльність рієлторів 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Літак Wizzair екстрено повернувся до аеропорту Варшави 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Масові польоти дронів у Німеччині: загроза критичній інфраструктурі 0.00