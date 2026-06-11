"Кліматична зброя" Китаю: GHQ-600 і дрон для керування погодою

11 июня 2026, 11:15

Компанія Lingkong Technology повідомила про успішне завершення приймальних випробувань безпілотника GHQ-600 для штучного впливу на погоду.



Дрон пройшов державну сертифікацію в рамках програми «штучного збільшення опадів» у Нінся-Хуейському автономному районі — перший подібний випадок у Китаї для платформи цього класу.

Технічний профіль: максимальна злітна маса 680 кг, корисне навантаження 250 кг, практична стеля 8000 м, крейсерська швидкість 120–200 км/год, тривалість польоту до 17 годин без навантаження і 9 годин при повній загрузці, вітростійкість 8 балів.Контекст програми значно ширший, ніж один дрон. У липні 2023 року в рамках досліджень лабораторії фізики хмар і модифікації погоди Пекіна два безпілотника середнього класу розсіяли йодид срібла над луками Баянбулак у Сіньцзяні на висоті 5500 м.Технічно важливо розуміти, що «штучне збільшення опадів» — не фантастика і не пропаганда. Засів хмар йодидом срібла або рідким азотом — давно відпрацьована технологія, яку використовують десятки країн. Питання не в тому, чи «працює» вона — працює, хоча ефект варіюється залежно від умов. Питання в масштабі.Але саме характеристики носія — а не розпилювач йодиду срібла — пояснюють занепокоєння Заходу. 680 кг злітної маси, 250 кг корисного навантаження, 8000 м стелі, 9 годин під повним навантаженням, стійкість до штормового вітру — це параметри важкої багатоцільової розвідувально-патрульної платформи.Та сама платформа з іншим модулем замість розпилювача може нести оптику, РЛС бокового огляду, РЕБ-обладнання або вантаж для логістики у важкодоступних районах — Тибет, Сіньцзян, спірні ділянки кордону з Індією. Саме тому «гражданський» дрон для дощу привертає увагу військових аналітиків: не через йодид срібла, а через можливість швидкої переконфігурації.