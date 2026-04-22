В РФ хочуть перетворити снайперську гвинтівку на дистанційний вогневий модуль

22 апреля 2026, 9:15

У Росії в квітні 2026 року заявили про завершення випробувань і старт серійного виробництва роботизованого снайперського комплексу «Двойник» від Lobaev Arms.

За оприлюдненими даними, система може працювати як у режимі дистанційного керування, так і з високим рівнем автономності, а також встановлюватися стаціонарно або на наземні роботизовані платформи, зокрема типу «Курьер». Розробник окремо заявляє про точність на рівні 0,2 МОА та електрифіковані затвор і спусковий механізм.

Росіяни намагаються вирішити дуже конкретну проблему сучасного поля бою: стрілець, який довго працює з однієї позиції, стає надто вразливим для контрснайперів, дронів і засобів спостереження.Тому сенс «Двойника» — не в «роботі-снайпері» як красивому образі, а в максимальному віднесенні людини від ствола, коли оператор керує вогнем із укриття, а на позиції лишається лише модуль. Це добре вкладається в загальну логіку війни, де живучість розрахунку дедалі важливіша за індивідуальну майстерність стрільця.Сама поява «Двойника» показує, куди рухається війна: не тільки в бік дронів і роботизованої логістики, а й у бік віддалення стрільця від точки пострілу. Якщо цю систему доведуть до стабільної польової експлуатації, вона стане не «роботом-кіллером», а ще одним кроком до безлюдного вогневого контуру, де людина ухвалює рішення, але дедалі рідше фізично сидить поруч зі зброєю.