В России начнут обучать управлению дронами всех студентов транспортных вузов

18 июня 2026, 11:15

В российских транспортных вузах с начала учебного года будет внедрена дисциплина по управлению дронами.

Об этом сообщил глава Минтранса РФ Никитин. Созданием учебной программы займется Российский университет транспорта, на базе которого уже «разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях - интеллектуальных транспортных системам, цифровых технологиях, искусственном интеллекте».По данным российского Минтранса, по всей стране действуют 19 профильных вузов и 86 их филиалов, подведомственных помимо самого министерства Росавиации, Росжелдору и Росморречфлоту. В них обучаются ок. 150.000 студентов.