На Львівщині ув'язнили водія, який "назбирав" понад 132 000 грн штрафів

У 2022-му його позбавили прав на 10 років за керування у стані сп'яніння та оштрафували на 51 000 грн, проте він все одно сідав за кермо.
Лише у жовтні 2024 року його двічі зупиняли за водіння без прав.
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