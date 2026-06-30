30 июня 2026, 18:45

На Львівщині ув'язнили водія, який "назбирав" понад 132 000 грн штрафів

У 2022-му його позбавили прав на 10 років за керування у стані сп'яніння та оштрафували на 51 000 грн, проте він все одно сідав за кермо.



Лише у жовтні 2024 року його двічі зупиняли за водіння без прав.

