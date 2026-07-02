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2 июля 2026, 9:15

Україна відкрила контрольований експорт зброї і для країн-партнерів — Федоров

Продавати продукцію можна буде країнам у рамках угод, але тільки за умови повного забезпечення потреб Збройних сил України.


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