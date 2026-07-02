Продавати продукцію можна буде країнам у рамках угод, але тільки за умови повного забезпечення потреб Збройних сил України.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 11:15
Китай тестує одразу три нові БЛА
- Интернет | Сегодня, 10:45
СБУ нейтрализовала более 16 тыс. российских кибератак и киберинцидентов
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Смелянский остается гендиректором "Укрпошти", несмотря на требование НБУ
- Технологии | Сегодня, 9:45
Берлин добивается расширения производства американского оружия в Германии
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Україна відкрила контрольований експорт зброї і для країн-партнерів — Федоров
- Технологии | Сегодня, 8:45
Україна обговорює ліцензію на виробництво ракет SCALP з Францією
- Бизнес | Сегодня, 8:15
Нова пошта відкрила найбільший логістичний термінал у Молдові
- Технологии | Вчера, 17:01
На Испанию надвигается новая волна жары
- Технологии | Вчера, 16:15
На Сонці сталася потужна спалах максимального класу X
Последние материалы
- Аналитика | 29 июня, 9:56
Дайджест ключових новин тижня №6 (2026) - зарядна станція EcoFlow DELTA 3 1000 Air та новий Zenbook DUO
- Фотогалереи | 26 июня, 7:16
Czech Photo оприлюднив десять найкращих фотографій травня 2026 року
- Фотогалереи | 24 июня, 8:44
ASUS представляє в Україні новий Zenbook DUO - ноутбук з двома екранами
- Обзоры | 16 июня, 11:05
be quiet! Dark Perk Sym – саме такою має бути ігрова мишка
- Аналитика | 15 июня, 10:24
Дайджест ключових новин тижня №5 (2026) - EcoFlow презентує нову лінійку зарядних станцій DELTA 3 Air
- Обзоры | 13 июня, 11:56
Verbatim Dual Portable Monitor (32403) – подвійний монітор з портативним підключенням
- Аналитика | 10 июня, 11:11
YADEA GT35 та E8S - потужні та комфортні електроскутери в чотирьох кольорах корпусу
- Аналитика | 7 июня, 17:50
SUNRA H2: оптимальний електроскутер для щоденних поїздок
- Обзоры | 1 июня, 7:13
ColorWay CW-WT8BK - графічний планшет для малювання та заміток
Популярные новости
- Интернет | Сегодня, 10:45
СБУ нейтрализовала более 16 тыс. российских кибератак и киберинцидентов 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Смелянский остается гендиректором "Укрпошти", несмотря на требование НБУ 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Берлин добивается расширения производства американского оружия в Германии 0.00
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Україна відкрила контрольований експорт зброї і для країн-партнерів — Федоров 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Україна обговорює ліцензію на виробництво ракет SCALP з Францією 0.00
- Бизнес | Сегодня, 8:15
Нова пошта відкрила найбільший логістичний термінал у Молдові 0.00
- Технологии | Вчера, 17:01
На Испанию надвигается новая волна жары 0.00
- Технологии | Вчера, 16:15
На Сонці сталася потужна спалах максимального класу X 0.00
- Бизнес | Вчера, 15:45
Трамп заработал на криптовалюте $1,4 млрд 0.00