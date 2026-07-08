Норвегия выделяет около €268 млн на усиление украинской ПВО

8 июля 2026, 12:45

В Минобороны Норвегии отметили, что совместно с Данией, Германией и Канадой закажет новые ракеты для ЗРК Patriot напрямую у США.



Но учитывая длительные сроки поставки некоторых из этих ракет, Норвегия также планирует закупить ракеты Patriot у стран, которые уже имеют их в наличии, для обеспечения их оперативной передачи Украине.