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8 июля 2026, 12:45

Норвегия выделяет около €268 млн на усиление украинской ПВО

В Минобороны Норвегии отметили, что совместно с Данией, Германией и Канадой закажет новые ракеты для ЗРК Patriot напрямую у США. 

Но учитывая длительные сроки поставки некоторых из этих ракет, Норвегия также планирует закупить ракеты Patriot у стран, которые уже имеют их в наличии, для обеспечения их оперативной передачи Украине.


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