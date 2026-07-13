Франція виплатить по 500 євро студентам, які вступають до університетів

13 июля 2026, 16:45

Із 15 липня у Франції стартує прийом заявок на одноразову допомогу в розмірі 500 євро для випускників, які вступили до університету через платформу Parcoursup.

Отримати виплату можуть ті, хто:

отримував шкільну стипендію у 2025–2026 навчальному році;

вступив до закладу освіти за межами свого регіону;

остаточно підтвердив місце навчання через Parcoursup.



Подати заявку потрібно онлайн, додавши підтвердження про зарахування та банківські реквізити.



Кошти виплатять на початку нового навчального року після підтвердження вступу. Допомога не впливає на право отримувати інші студентські стипендії та соціальні виплати.