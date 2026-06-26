У Польщі змінюють правила запису до лікарів

26 июня 2026, 13:15

Із 1 липня для пацієнтів запрацюють нові правила електронної реєстрації. Час очікування на прийом розраховуватимуть за єдиною методикою, а інформація про черги має стати точнішою.



Також через централізовану систему можна буде записатися на більше медичних послуг, а згодом у системі з’явиться голосовий асистент, який нагадуватиме про візити до лікаря.