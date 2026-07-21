Болгария планирует разместить самолеты-заправщики США на своей военной базе

21 июля 2026, 9:15

Власти Болгарии, являющейся членом НАТО и ЕС, запросят у парламента разрешение на размещение до восьми американских самолетов-заправщиков на военном аэродроме.

Об этом заявил премьер страны Радев после того, как попытка разместить такие самолеты на гражданском аэродроме вызвала споры.



«Правительство обратится к парламенту с просьбой одобрить запрос Вашингтона о размещении самолетов-заправщиков на военной базе Безмер для поддержки операций американских военных на Ближнем Востоке», - заявил Радев на ежегодной конференции послов Болгарии в Софии.



Принятое ранее в этом году решение о размещении самолетов, используемых в основном для дозаправки других воздушных судов, в гражданском аэропорту в столице Софии без предварительного одобрения парламента, вызвало споры. После этого самолеты покинули аэропорт в прошлом месяце.



Военная база Безмер расположена примерно в 260 км к юго-востоку от Софии.