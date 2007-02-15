Ученым удалось обмануть вирусы

15 февраля 2007, 14:24

Пол Тёрнер, профессор эволюционной биологии в Йеле, предложил кардинально новый подход к очистке организма от какого-либо опасного вируса.

Чтобы избежать вымирания, группа представителей некоего вида должна не только выжить, но обеспечить воспроизводство. А оно зависит от того, благоприятна или нет среда обитания.

Этот общий принцип действует и для каких-нибудь птичек на отдалённом острове и для вирусов, размножающихся в клетках человеческого тела. Тёрнер на опыте проверил изящную идею: обманом соблазнить вирусы переместиться в "неправильные" клетки, где они, вирусы, не смогли бы размножаться, передает Мембрана.

Такие клетки Тёрнер назвал сконструированной экологической западнёй. Их работу авторы исследования (кроме Пола опыт готовили ещё трое его коллег) проверили на вирусе phi-6 (он не заражает человека) и бактериях, которые атакует этот вирус. В качестве среды для вируса учёные использовали смесь бактерий, часть которых могла поддерживать размножение вируса, а часть (бактерии-мутанты) — нет.

Оказалось, что для уничтожения популяции вирусов не требуется заменять все атакуемые клетки ловушками. Просто когда доля бактерий-ловушек превышала определённую величину, население вирусов больше не могло поддерживать на должном уровне своё воспроизводство и через некоторое время — вымерло полностью.

Тёрнер говорит, что этот подход можно применить для создания новых лекарств против человеческих вирусов. Подобная идея работает в сельском хозяйстве, где фермеры высаживают культуры-ловушки, чтобы соблазнить вредителей и отвлечь их от урожая. И такой же обман мог бы использоваться против ВИЧ. Этот вирус узнаёт T-клетки, которые заражает по молекулам CD4 на их поверхности.

Учёные предлагают создать клетки-ловушки с молекулами CD4, но без ядра, которое занимается в клетках воспроизводством вторгшегося вируса. В качестве основы для таких ловушек могли бы использоваться красные кровяные клетки. И такая терапия была бы намного дешевле существующих методов поддержания здоровья человека, заражённого ВИЧ, которые в основном полагаются на стимуляцию роста численности T-клеток, то есть клеток иммунной системы.