20 августа 2024, 11:15

Иран может объявить себя ядерной державой к концу года

Руководитель Комитета по разведке США в Палате представителей и конгрессмен-республиканец Майк Тернер в эфире CBS News сообщил, что Иран может объявить себя государством, обладающим ядерным оружием к концу года.



При этом Тернер признал, что эта информация не является подтвержденной.

