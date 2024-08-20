Иран может объявить себя ядерной державой к концу года

Руководитель Комитета по разведке США в Палате представителей и конгрессмен-республиканец Майк Тернер в эфире CBS News сообщил, что Иран может объявить себя государством, обладающим ядерным оружием к концу года.
При этом Тернер признал, что эта информация не является подтвержденной.
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