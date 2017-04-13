Первые клиенты уже подключились к европейскому облачному сервису от Укртелекома

13 апреля 2017, 11:15

Клиенты бизнес-направления Укртелекома постепенно переходят в «облака», ресурсы которых физически размещены на территории ЕС.

Более 10 клиентов уже протестировали услугу, часть из них изъявили желание перейти к ее коммерческому использованию. В целом, сервис интересен как представителям малого, так и крупного бизнеса, ведь необходимую конфигурацию клиенты могут выбрать и настроить самостоятельно за считанные минуты. Дополнительные преимущества для клиента - возможность расчета в гривне и подписание соглашения с украинским резидентом.



«Мы общаемся с разными клиентами и у каждого из них - свои потребности. Понимая их, мы предлагаем свою помощь в миграции инфраструктуры клиента в «облако» Укртелекома, опираясь на собственный опыт и экспертизу наших европейских партнеров», - рассказывает Николай Давиденко, директор по развитию корпоративного сегмента Укртелекома.



По его словам первыми начинают тестировать услугу клиенты, которые уже пользуются услугами от Укртелекома, ведь для этого у них нет никаких препятствий. «Часть клиентов уже давно используют «облачные» решения, но им важна высокая надежность хранения данных, которую мы предлагаем. Другие же только начинают узнавать о возможностях виртуальных сервисов, поэтому для начала размещают там, например, виртуальный сервер электронной почты», - подчеркивает Николай Давиденко.



Напомним, в конце февраля 2017 года Укртелеком организовал первую конференцию для бизнес-клиентов, которые хотят знать больше об облачных технологиях. В течение 4 часов специалисты оператора вместе с представителями партнера компании Lattelecom рассказывали о возможностях, рисках и преимуществах размещения IT-инфрастуктуры в «облаках».



В ноябре 2016 Укртелеком вывел на рынок новое предложение - «облачные» сервисы в ЕС, IT- инфраструктуру которых развернуто в европейском сертифицированном Дата-центре «Dattum» (уровень TIER III), расположенном в Латвии. «Dattum» - один из самых защищенных ЦОДов в Восточной Европе. Услуги центра обработки данных предоставляются с учетом требований ЕС по защите персональных данных и другой информации, принадлежащей пользователям. Платформа разработана с использованием решений от ведущих мировых производителей (Cisco, HP, VMware).

