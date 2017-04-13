"Доктор Веб" предупреждает о вредоносной рассылке

Специалисты компании «Доктор Веб» зафиксировали рассылку спама с целым набором вредоносных модулей, позволяющих шпионить за пользователем и похищать конфиденциальную информацию.
Массовая рассылка вредоносных вложений по электронной почте — один из самых популярных методов распространения троянцев. Злоумышленники стараются составить текст сообщения таким образом, чтобы получатель самостоятельно открыл приложенный к письму файл, что приведет к заражению компьютера.
В течение последних нескольких дней по электронной почте активно распространяются сообщения с темой «Оплату произвели» от имени некоей компании ООО «Глобальные Системы». Письма содержат следующий текст (оригинальные синтаксис и орфография сохранены):
Добрый день!
Мы произвели оплату 6 апреля, но по какой то причине ответа от вас не получили.
Просим в кратчайшие сроки обработать платеж и предоставить услуги, так как у нас сроки сильно поджимают.
Копию платежки и других документов высылаем в прикрепленном архиве.
Просьба проверить правильность указанных реквизитов в платежке. Может где то была допущена ошибка и деньги не поступили к вам на счет. В связи с этим такая задержка.
С уважением,
ООО «Глобальные Системы»
К письму прилагается архив с именем Платежка от ООО Глобальные Системы 6 апреля 2017 года.JPG.zip размером более 4 МБ. Он содержит исполняемый файл с расширением .JPG[несколько десятков пробелов].exe, добавленный в вирусную базу Dr.Web под именем Trojan.MulDrop7.24844. Если пользователь попытается открыть это «изображение», программа запустится на выполнение.
Приложение представляет собой упакованный контейнер, который создан с использованием возможностей языка Autoit. В момент старта эта программа проверяет, что она запущена в единственном экземпляре, а затем сохраняет на диск библиотеку для обхода системы контроля учетных записей пользователя (UAC, User Account Control) в 32- и 64-разрядных версиях Windows и несколько других файлов. Затем Trojan.MulDrop7.24844 регистрирует себя в автозагрузке: в Windows XP — путем модификации системного реестра, в более современных версиях Windows — при помощи Планировщика задач. Также троянец пытается извлечь и сохранить в текстовом файле пароли из браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.
Один из компонентов, который Trojan.MulDrop7.24844 запускает на зараженном компьютере, — приложение для удаленного администрирования, детектируемое Антивирусом Dr.Web как Program.RemoteAdmin.753.
Другой компонент троянца также представляет собой зашифрованный Autoit-контейнер с именем xservice.bin, извлекающий на диск два исполняемых файла. Эти программы являются 32- и 64-разрядной версиями утилиты Mimikatz, которая предназначена для перехвата паролей открытых сессий в Windows.
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