17 мая 2017, 9:45

Стоимость криптовалюты Emercoin достигла исторического максимума

В субботу, 13 мая 2017 г., курс криптовалюты Emercoin впервые за её историю официально превысил $1, достигнув $1,04.



За последние 12 месяцев курс монеты вырос в шесть раз: с 17 центов в мае 2016 года.



Одним из факторов последнего всплеска стоимости монеты стало добавление «Эмеркоина» в крупнейшие майнинговые пулы F2pool и Mergemining.



Emercoin — не только криптовалюта, а технологическая платформа, своеобразная экосистема решений на блокчейне. И рост стоимости нашей монеты обусловлен не чисто спекулятивными факторами, а развитием технологий на базе «Эмерокина». По мере анонсирования и внедрения новых решений на «Эмере», мы рассчитываем на дальнейший рост стоимости — на очередной порядок в этом году по меньше мере.



— Евгений Шумилов, основатель и CEO Emercoin



Сейчас готовится открытие китайского и гонконгского направления Emercoin, которые, в числе прочего, будут продавать наше решение по борьбе с контрафактом на технологии EmcDPO.

