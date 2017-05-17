CNN и Cartoon Network теперь доступны на Divan.TV

17 мая 2017, 14:45

Divan.TV пополнил свою коллекцию телеканалов, подписав контракт на трансляцию двух известных во всем мире каналов: CNN и Cartoon Network.

Новостной и мультипликационный ведущие каналы мира уже доступны в Украине для пользователей тарифами «Оптимальный», «Престижный», «VIP» и «Детский».

Cartoon Network является одним из самых крупных телеканалов для детской аудитории. В одном месте собраны не только самые современные мультфильмы, но и всеми любимые работы, такие как «Том и Джери», «Скуби Ду» и многие другие. При этом библиотека Cartoon Network постоянно обновляется. Телеканал уже доступен в Украине для всех абонентов Divan.TV, которые пользуются тарифами «Оптимальный», «Престижный», «VIP» и «Детский». Теперь родителей не будет мучать вопрос, чем развлечь своего ребенка, особенно в летний период, когда появляется много свободного времени.

Также на Divan.TV появился всемирно известный телеканал CNN (Cable News Network - Кабельная Новостная Сеть). Компания CNN первая в мире предложила формат 24-часового вещания новостей и по сегодняшний день считается одним из лучших телеканалом в своей сфере, с многомиллионной аудиторией по всему миру.

«Мы постоянно стремимся добавлять в трансляцию новые каналы, тем самым расширяя аудиторию Divan.TV. Говоря о таких каналах, как CNN и Cartoon Network, то для нас это не малое достижение. Мы считаем, что доступ к таким телеканалам с мировым именем должен быть у каждого человека, идущего в ногу со временем.» Так прокомментировал подключение каналов Аркадий Канюка, Генеральный директор Divan.TV.

Divan.TV предоставляет возможность своим подписчикам смотреть лучшие телеканалы со всех устройств с подключением к сети Интернет: Smart TV компьютеры, планшеты и смартфоны.

