13 июня 2017, 12:15

"ЛАН СЕРВИС" завершила масштабный проект ТМ "Караван"

В рамках проекта была проведена автоматизация документооборота, а также обучение персонала ООО «Группа Ритейла Украины».

В ООО «Группа Ритейла Украины» завершено внедрение 3х модулей для оптимизации электронного документооборота в компании. Модули были реализованы в DOCS.UA – украинской ЕСМ-системе управления корпоративным контентом. Они позволят Заказчику контролировать потоки документов, различных задач и рабочих процессов. Это модули: «Прием сотрудника на работу», «Изменение организационной структуры» и «Организационно-распорядительная документация (ОРД)». Модуль «Организационно-распорядительная документация» предназначен для работы с 5 видами документов: «Приказы», «Распоряжения», «Протоколы совещаний», «Процедуры» и «Служебные записки».

В рамках проекта было реализовано:

1.    Обеспечение работы с шаблонными документами.
2.    Организацию процесса согласования и утверждения документов.
3.    Контроль исполнительной дисциплины.
4.    Ускорение процессов работы с документами между центральным отделением и удаленными подразделениями.
5.    Минимизация потери документов и человеческой ошибки

Отметим, что новый подход работы с документами распространен на все подразделения организации, система позволяет минимизировать время необходимое для передвижения документов и сократить время их согласования. Причем, в ходе процесса согласования документа в системе участвуют все уровни иерархии организации, включая руководящий состав.

«Также для создания и согласования документации разработана унифицированная схема, что позволит с легкостью работать пользователям с любым видом документа, не прибегая к дополнительному обучению. Поняв схему работы с одним документом, сотрудник сможет интуитивно провести любой другой», – рассказывает Елена Олишевская, директор компании «ЛАН СЕРВИС».

Кирилл Михайлов, руководитель проекта ООО «Группа Ритейла Украины»
отметил: «Мы получили полноценный проект. В его рамках приобрели ПО, внедрили бизнес-решения с консалтингом, а также провели оптимизацию бизнес-процессов. Помимо этого прошло обучение от «ЛАН СЕРВИС»  в магазинах сети и центральном офисе. Кроме того, наш Интегратор предоставил нам  на аутсорсинге специалистов для поддержки и развития системы».
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