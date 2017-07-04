Год Uber в Украине: миллион скачиваний, 5 городов, скорость подачи менее 5 минут

4 июля 2017, 15:06

Uber объявила о результатах работы с момента запуска сервиса в Украине в июне 2016 г.: 5 городов присутствия, более 1 миллиона скачиваний приложения, тысячи водителей-партнеров, еженедельный прирост аудитории пользователей.

В честь завершения первого года эффективной работы в Украине Uber запустил в Киеве премиальный сервис UberBLACK, доступный пользователям с 4 июля.



Украина стала одной из самых быстрорастущих и успешных стран для Uber, не только по числу запусков в новых городах и темпам роста количества поездок, но и по быстроте работы сервиса. Так, среднее время подачи автомобиля в Киеве сегодня не превышает 5-6 минут, в Одессе оно составляет менее 5 минут, Львове – менее 4, Днепре – 4,5, Харькове – 5 минут. Средний рейтинг водителей, подключенных к Uber, по 5 городам Украины равен 4,8 из 5 баллов, что также свидетельствует в пользу востребованности и популярности сервиса.



Поскольку год работы – это не только повод подвести итоги и отпраздновать успех, но и возможность упрочить фундамент для будущих достижений, Uber расширил линейку сервисов, доступных киевлянам, запустив премиальный UberBLACK.



Сервис нацелен на тех пользователей, кто хочет передвигаться по городу на автомобилях повышенной комфортности и при этом получать обслуживание самого высокого уровня. Сервис доступен в Киеве с 4 июля, стоимость поездки на UberBLACK будет рассчитываться по формуле: 85 грн. за подачу автомобиля, 10 грн. за каждый километр и 1 грн. за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 130 грн.



К UberBLACK будут подключены такие автомобили, как, например, Audi A6, Mercedes E-class, BMW X5, Toyota Land Cruise, Toyota Camry XV07 и другие марки премиум-класса. Чтобы воспользоваться новым сервисом в Киеве, достаточно передвинуть слайдер на опцию UberBLACK в приложении Uber.



“Uber в Украине развивается рекордными темпами: всего год назад Украина появилась на карте Uber, а мы уже представлены не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и во всех городах отмечаем рост числа пользователей и водителей-партнёров. Кроме того, в дополнение к uberX и UberSELECT мы сегодня впервые запускаем в Украине премиальный сервис UberBLACK, – сказал Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане. – Основная задача Uber – предоставить доступный и надежный способ передвижения по городу для максимального количества пользователей, и мы продолжим работать в этом направлении, уделяя пристальное внимание дальнейшему совершенствованию сервиса и внедрению новых опций. Я хотел бы подчеркнуть – для нас очень важна Украина, мы появились здесь, чтобы развиваться вместе, и мы продолжим завоевывать доверие пользователей и водителей, чтобы сделать города еще более современными, удобными и динамичными”.



В качестве подарка своим новым пользователям Uber дарит возможность получить первую поездку на UberBLACK стоимостью до 220 грн. бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться в системе и ввести промокод KYIVBLACK. Акция действует до 01.08.2017 только для новых пользователей для поездок на UberBLACK в Киеве.



Uber в Украине работает в полном соответствии с требованиями местного законодательства. Партнерами Uber могут стать только индивидуальные предприниматели и юридические лица.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.