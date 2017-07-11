Во Львове запустили сервис бесконтактной оплаты парковки авто смартфоном

11 июля 2017, 12:15

Впервые в Украине во Львове появилась возможность оплатить парковку автомобиля смартфоном через Privat24.

Как сообщили в ПриватБанке, который разработал принципиально новый сервис для украинских городов, теперь каждый львовянин сможет оплачивать парковку с помощью мобильного банка, что безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными.



"Теперь пользователям Privat24 при оплате парковки не нужно будет искать наличные. Оплата длится несколько секунд, и для этого даже не надо выходить из авто и общаться с парковщиком, – говорит руководитель "Бизнеса по работе с торговыми предприятиями" ПриватБанка Евгений Васильцов. – Наш новый сервис не только удобен для расчетов держателям платежных карт, но и дает дополнительную выгоду для владельцев парковочного оборудования за счет сокращения расходов на инкассацию наличных".



Клиенты ПриватБанка могут оплатить через Privat24 парковку на всех площадках "Львовавтодора". Всё, что нужно для этого сделать, – найти в мессенджере Privat24 компанию "Парковка", определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки. После определения платежной карты, с которой будет произведена оплата, остается получить подтверждение оплаты.



На сегодня активными пользователями Privat24 является более 400 тысяч львовян, а к концу года, по прогнозам банкиров, мобильный банк будет на смартфонах более 600 тысяч жителей города.

