Украине нужны 4G, технологическая нейтральность и инновации

12 июля 2017, 9:45

Киевстар поддержал Digital Ukraine Forum – площадку для эффективного диалога бизнеса и власти. Событие состоялось сегодня в столице при участии Степана Кубива и Дмитрия Шимкива.

Digital Ukraine Forum 2017 был посвящен обсуждению дальнейшего плана действий по превращению Украины в современное цифровое государство. На мероприятии присутствовали Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, Заместитель Главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, президент Киевстар Петр Чернышов и другие представители власти, бизнеса и общественных организаций. На мероприятии обсуждали вопросы тендера на внедрение 4G связи – планы власти и готовность мобильных операторов внедрять новые технологии, зарубежный опыт внедрения инноваций, мобильные финансовые услуги – как конкретный шаг перехода к цифровому будущему.

«Нам, как крупной инновационной компании, важно, что представители разных ветвей власти вовлечены в решение вопросов цифровизации Украины и нацелены на диалог с экспертами и бизнесом, - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар. – Я рад, что наша сегодняшняя встреча была продуктивной: мы услышали позицию государства по тендеру на 4G и смогли озвучить свою готовность к запуску инновационных технологий».



Кроме 4G и вопросов инфраструктуры на мероприятии также обсуждались инновации на рынке мобильных платежей. Напомним, что 05.07.2017 года Кабинет Министров Украины разрешил возвращать клиентам средства со счетов мобильных операторов с целью дальнейшего их использования для осуществления платежей. Данное решение дает «зеленый свет» развитию услуг мобильной финансовой коммерции, когда мобильный счет абонента может функционировать как «электронный кошелек».

«Запуск «электронных кошельков», с помощью которых абоненты Киевстар смогут осуществлять переводы и платежи за различные товары и услуги – вопрос ближайшего времени, - считает Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар. – Мы делаем все, чтобы нашим абонентам было удобно!»

Что интересно, среди абонентов Киевстар спрос на услуги мобильной финансовой коммерции растет. Так, за период 2015 - 2016 годы, количество пользователей сервиса «Мобильные деньги», выросло более чем в два раза: с 650 тысяч до 1,5 млн. Только за 2016 год пользователи услуги осуществили свыше 2,5 млн транзакций. Кстати, по данным НБУ почти 70% платежей осуществляется за наличный расчет, следовательно, рынку крайне необходим еще один способ безналичных расчетов, - считают эксперты Киевстар.

