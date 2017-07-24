Uber запускает сервис повышенной комфортности в Одессе

24 июля 2017, 9:15

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем, объявляет о запуске в Одессе сервиса повышенной комфортности UberSELECT в дополнение к uberX.

Таким образом, Одесса стала вторым городом Украины после Киева, где доступен данный тариф.



UberSELECT нацелен на тех пользователей, которые хотят передвигаться по городу на автомобилях повышенной комфортности. Стоимость поездки с UberSELECT будет рассчитываться по формуле: 35 грн. за подачу автомобиля, 5,5 грн. за каждый километр и 1 грн. за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 55 грн.



К UberSELECT в Одессе будут подключены такие автомобили, как Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Passat, Mazda6, Toyota Camry, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander и другие.



“Лето в разгаре, и в это время Одесса становится настоящей южной столицей Украины. Мы рады именно сегодня предложить жителям и многочисленным гостям города дополнительный сервис, который придется по душе пользователям, предпочитающим повышенный комфорт при передвижении по городу, – отметил Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане. – Запуск UberSELECT в Одессе – очередное подтверждение важности Украины для Uber; доказательство того, что мы здесь всерьез и надолго”.



Теперь одесситы и гости города увидят две опции внизу экрана в приложении. Для того чтобы выбрать новый UberSELECT или уже знакомый uberX, нужно просто передвинуть слайдер на соответствующую опцию.



Пользователям, которые хотят попробовать UberSELECT в Одессе, будет доступен промокод SELECTODESA на 1 поездку стоимостью до 70 грн. Промокод действителен только для новых пользователей Uber до 31 августа 2017 года включительно.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.



