Dual-SIM-версия Samsung Galaxy Note 8 появится в продаже в Европе

15 августа 2017, 10:45

Судя по последним сведениям из Сети, на территории Европы будет доступна версия нового флагмана Galaxy Note 8 с поддержкой режима dual-SIM.

Так, к примеру, на австрийской версии сайта южнокорейского гиганта в разделе поддержки появилась соответствующая страница с упоминанием Note8 под индексом SM-N950F/DS. Стоит напомнить, что DS - значит о том, что речь идет о возможности вставить в терминал две SIM-карты. Правда второй слот, скорее всего, будет гибридным.Напомним, что анонс Galaxy Note 8 состоится в Нью-Йорке 23 августа в рамках специального мероприятия компании Samsung. По слухам, этот смартфон будет самым дорогим терминалом в этом сегменте устройств Samsung с ценником порядка $1100.