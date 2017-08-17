В Huawei подтвердили точную дату анонса Mate 10

17 августа 2017, 11:15

В Сети появилось, судя по всему, официальное приглашение на презентацию нового флагманского смартфона Mate 10.

Таким образом, теперь в точности известно о том, то дебют новинки состоится уже 16 октября в Мюнхене, как, впрочем, и говорилось ранее в утечках.По слухам, Mate 10 получит безрамочный дисплей, который будет занимать практически всю переднюю панель. Аналитики не исключают, что речь идет о 6-дюймовом Full Active, который некоторое время назад представила JDI. Объем ОЗУ – 6 ГБ, а емкость аккумулятора – 4000 мАч. В качестве аппаратной платформы «под капотом» ожидается Kirin 970.