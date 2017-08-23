Радиочасы ERGO появились в продаже

23 августа 2017, 11:45

Бренд ERGO представляет линейку гаджетов, которые традиционно именуются радиочасами, но на самом деле является многофункциональными аудио устройствами с множеством возможностей.

Кроме собственно часового функционала и способности разбудить вас в определенное время, все радиочасы ERGO могут использоваться как небольшая по габаритам альтернатива громоздким домашним аудиосистемами.



Данное устройство можно подключить к смартфону или планшету по Bluetooth и проигрывать аудиофайлы или даже разговаривать по телефону благодаря встроенному микрофону.



ТМ ERGO предлагает новые медиа-гаджеты в четырех моделях: ERGO YH12, ERGO YH32, ERGO YH39 та ERGO YH07 в двух цветовых вариантах.



В каждой модели есть кардридер под micro-SD карты памяти и AUX-вход для проводного подключения аудиоисточника, а в большинстве моделей также имеется USB-вход для воспроизведения аудио с флэш накопителя.



Более того, наличие аккумулятора значительной емкости позволяет свободно перемещать данный гаджет по квартире или брать с собой в путешествие, не привязывая его к розетке, а подавляющее количество предложенных моделей можно даже использовать в качестве пауербанка.

