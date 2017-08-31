Lattelecom успешно прошел сертификацию PCI DSS 1-го уровня

31 августа 2017, 11:15

Добившись значительных достижений в сфере повышения безопасности данных, Lattelecom стал обладателем сертификата PCI DSS высшего уровня.

Полученный сертификат дает возможность размещать в дата-центрах Lattelecom ИТ-инфраструктуру финансовых учреждений и компаний по э-коммерции. Полученный сертификат свидетельствует о том, что дата-центры Lattelecom соответствуют международным стандартам безопасности платежных систем VISA/MasterCard. Эти стандарты относятся ко всем компаниям, которые обрабатывают, хранят и передают данные об электронных платежах.

С развитием э-коммерции в финансовой отрасли (с увеличением количества транзакций), а также с повышением рисков, связанных с безопасностью транзакций, в последние годы значительно возрос спрос на услуги операторов, имеющих сертификаты PCI DSS высшего уровня. Сертификат PCI DSS 1-го уровня свидетельствует о соответствии высочайшим требованиям безопасности. Ежегодное обновление сертификата проводится аудитором, прошедшим международную сертификацию (Qualified Security Assessor (QSA). Аудитор проверяет и верифицирует соблюдение стандартов. Сертификат обязателен для компаний, ежегодное количество транзакций в которой превышает 300 000.

Поставщик услуг, имеющий сертификат 2-го уровня, может провести его обновление самостоятельно, заполнив ежегодную анкету самооценки (Annual Self-Assessment Questionnaire,SAQ).

Руководитель по развитию бизнес-деятельности дата-центров Lattelecom Марис Сперга пояснил: “Чтобы получить сертификат PCI DSS, необходимо сделать вложения в совершенствование систем и процессов, связанных с ИТ-безопасностью, а также в повышение квалификации специалистов. Поэтому все большее количество компаний стремится обеспечить выполнение требований PCI DSS путем использования инфраструктуры поставщика услуг аутсорсинга. Наличие у поставщика услуг сертификата PCI DSS 1-го уровня – это гарантия того, что в его дата-центрах соблюдаются все действующие требования безопасности данных. Наличие сертификата также избавляет от необходимости приглашать аудиторов для проверки соответствия дата-центра стандартам VISA/ MasterCard. Все это в целом способствует экономии времени и денег клиентов”.

Дата-центр Dattum компании Lattelecom два года назад получил сертификат PCI DSS 2-го уровня, позволяющий оказывать услуги аутсорсинга по размещению ИТ-инфраструктуры компаний по э-коммерции и финансовых организаций. Lattelecom, следуя в своем развитии потребностям клиентов, стала первым их балтийских операторов дата-центров, получивших сертификат PCI DSS 1-го уровня. На украинском рынке Lattelecom предлагает широкий спектр услуг, соответствующих стандарту PCI DSS – от размещения в дата-центре оборудования до содержания сетевой инфраструктуры.

В целях обеспечения для клиентов высокого уровня безопасности и доступности Lattelecom усовершенствовал деятельность двух своих дата-центров, что позволило им получить сертификат PCI DSS 1-го уровня. Причем Dattum является единственным в Латвии дата-центром, имеющим сертификат TIER III. Lattelecom продолжает развитие деятельности дата-центров. Осенью этого года компания планирует открыть первый в Латвии дата-центр, предлагающий высокие стандарты надежности и безопасности тем украинским операторам, которые ищут возможности защищенного размещения инфраструктуры в дата-центре открытого типа.





