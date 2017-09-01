Состоялся официальный анонс смартфона LG V30

1 сентября 2017, 9:45

LG Electronics (LG) выпускает флагманский смартфон V-серии с поддержкой премиального звучания нового поколения, которое ранее не использовалось в мобильных устройствах.

LG V30 разработан в сотрудничестве с экспертами рынка акустических систем и является отличным мобильным решением для аудиофилов.



Смартфон LG V30 оснащен усовершенствованным 32-битным Hi-Fi Quad ЦАП SABRE ES9218P от ESS Technology, который поддерживает две новые функции: цифровые фильтры и звуковые предустановки. Обычный Hi-Fi Quad ЦАП воспроизводит Hi-Fi звук максимально приближенный к оригинальному за счет минимизации искажений и шумов, в то время как усовершенствованный Hi-Fi Quad ЦАП – это широкий спектр кастомизированных опций.



Цифровые фильтры, которыми обычно оснащены премиальные аудиопроигрыватели, улучшают передачу импульсного сигнала в зависимости от индивидуальных предпочтений. Инженеры LG изучили популярные звуки и определили лучшие комбинации тональностей для создания 4 оптимальных запрограммированных предустановок: улучшенный, детализированный, живой звук и бас. Даже при использовании обычной гарнитуры владельцы LG V30 смогут наслаждаться высококачественным звучанием, которое ранее было доступно только для пользователей наушников премиум-класса.



Hi-Fi Quad ЦАП отдельно управляет левым и правым аудиосигналами, настраивая их баланс таким образом, что пользователи могут ощутить себя в центре концерт-холла. Разработчики LG смогли снизить коэффициент искажения звука в V30 до 0,0002%. Чем меньше информации теряется при конвертации цифровых данных в аналоговый сигнал, тем чище и богаче звук в итоге проигрывает мобильное устройство. V30 может обрабатывать большие аудиофайлы без задержек и с максимальной точностью.



LG V30 также поддерживает технологию партнерской компании MQA Ltd. для воспроизведения потокового аудио высокого разрешения – новый тренд в индустрии проигрывания аудио через мобильные устройства. Объединив усовершенствованный Quad ЦАП и технологию MQA, разработчики LG позаботились о том, чтобы пользователи LG V30 получили высококачественное звучание без загрузки огромных файлов или использования большого объема данных.



Кроме того, аудиорекордер HD в V30 позволяет одновременно использовать аудиоресивер в качестве микрофона (ресивер-микрофон или RAM). RAM легко записывает чистый звук, благодаря чему LG V30 воспроизводит широкий динамический диапазон звуков без искажения – от неуловимых шорохов до громких раскатов грома.



«LG вместе с партнерами расширили возможности прослушивания аудио через смартфоны и создали V30, которому нет равных – сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. – Сочетание усовершенствованной аудиотехнологии и высококачественного изображения на OLED-дисплее FullVision делает смартфон LG V30 настоящим мультимедийным лидером».



Также при создании V30 LG продолжила тесное сотрудничество с передовым производителем премиальных аудиосистем – B&O PLAY. B&O PLAY улучшила возможности проигрывания звука через V30, дополнив устройство эксклюзивными опциями. В комплект нового смартфона V30 входят высококачественные наушники B&O PLAY – элегантное сочетание стиля и знаменитого премиального звучания.