В Украине заработал сервис по поиску билетов Google Авиабилеты

Сегодня мы рады объявить о запуске в Украине сервиса Google Авиабилеты (Google Flights), который позволит украинским пользователям легче находить, сравнивать и заказывать авиабилеты через google.com.ua/flights.
К примеру, вы планируете поездку из Киева в Лондон, и у вас нет особых предпочтений, какой авиакомпанией лететь, и вы не привязаны к конкретной дате. Google Авиабилеты может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки, которые позволят снизить расходы на перелет, а также предложит информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько. В сервисе есть возможность отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс, и система будет сообщать о всех изменениях цены в Google Ассистенте и по электронной почте.
Если же вы еще не решили, куда хотите отправиться в путешествие, но вам просто необходим отпуск? В таком случае вам пригодится функция “Обзор” – получите варианты популярных мест для посещения, указав месяц, когда вы хотите отправиться путешествовать, продолжительность поездки и тип отпуска. Например, вы можете искать рейсы в декабре в течение недели в тропической зоне, например, на Канарских островах. Выберите место, которое вас интересует, и вы увидите предложения лучших рейсов в данном направлении на основе критериев удобства и цены.
Независимо от того, собираетесь ли вы в путешествие мечты или короткую деловую поездку, наша цель – помочь вам найти лучший вариант рейса, чтобы вы могли планировать, заказывать и отправляться в поездку всего за пару кликов.
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