Новая игровая мышка OKLICK 915G UNIVERSE

7 сентября 2017, 12:15

Внешний вид 915 G UNIVERSE говорит о серьезности намерений ее обладателя.

Облик игровой мыши напоминает доспехи космического воина, на вооружении которого 6 кнопок управления, 4 цвета LED подсветки и оптический сенсор высокого разрешения с возможностью переключения режимов 800/ 1000/1600/2400 dpi. Параллельно с изменением разрешения OKLICK 915G UNIVERSE меняется цвет ее подсветки на красный, синий, зеленый или фиолетовый соответственно.

В дизайне 915 G UNIVERSE стоит отметить также эргономичность формы, покрытие Soft-touch, полноценный размер 129 х 79 х 41,5 мм и 1,5-метровый кабель в прочной плетеной оплетке, что позволяет долгое время проводить за компьютером без ущерба для комфорта.Игровая мышь OKLICK 915G UNIVERSE уже доступна для покупки в розничных сетях и интернет-магазинах по всей России. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Oklick на территории РФ и стран СНГ.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Тип подключения: ПроводнойКоличество кнопок: 6Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1000/1600/2400 dpiРесурс нажатий до 5 000 000Цвет подсветки: красный/синий/зеленый/фиолетовыйSoft-touch покрытиеКабель в прочной плетеной оплеткеНапряжение: 5В 60мАИнтерфейс подключения: USBДлина кабеля: 1,5 мРазмер: 129 х 79 х 41,5 ммВес (без учета кабеля): 125 г