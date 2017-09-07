Новая игровая мышка OKLICK 915G UNIVERSE

Внешний вид 915 G UNIVERSE говорит о серьезности намерений ее обладателя.
Облик игровой мыши напоминает доспехи космического воина, на вооружении которого 6 кнопок управления, 4 цвета LED подсветки и оптический сенсор высокого разрешения с возможностью переключения режимов 800/ 1000/1600/2400 dpi. Параллельно с изменением разрешения OKLICK 915G UNIVERSE меняется цвет ее подсветки на красный, синий, зеленый или фиолетовый соответственно.
В дизайне 915 G UNIVERSE стоит отметить также эргономичность формы, покрытие Soft-touch, полноценный размер 129 х 79 х 41,5 мм и 1,5-метровый кабель в прочной плетеной оплетке, что позволяет долгое время проводить за компьютером без ущерба для комфорта.
Игровая мышь OKLICK 915G UNIVERSE уже доступна для покупки в розничных сетях и интернет-магазинах по всей России. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Oklick на территории РФ и стран СНГ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип подключения: Проводной
Количество кнопок: 6
Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1000/1600/2400 dpi
Ресурс нажатий до 5 000 000
Цвет подсветки: красный/синий/зеленый/фиолетовый
Soft-touch покрытие
Кабель в прочной плетеной оплетке
Напряжение: 5В 60мА
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля: 1,5 м
Размер: 129 х 79 х 41,5 мм
Вес (без учета кабеля): 125 г