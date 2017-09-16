Укртелеком анонсирует набор на программу "Кращі з Укртелекомом: Ігри стажерів"

Заявки от студентов Харькова, Львова, Днепра, Одессы и Киева принимаются до 1 октября
Укртелеком приглашает студентов последних курсов, а также выпускников принять участие в учебной программе «Кращі з Укртелекомом: Ігри стажерів». Это обновленный формат проекта, пилот которого успешно прошел весной 2017 года в Киеве. По его результатам 13 студентов имели возможность пройти стажировку в компании, а одного участника уже официально трудоустроен. Новая программа стартует уже 10 октября в пяти городах Украины, а именно: Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Киеве. Для того, чтобы принять в ней участие необходимо заполнить анкету по ссылке до 01 октября: https://goo.gl/UrBu6m
Особенностью нового набора станет игровой формат обучения. Студентам необходимо будет научиться стратегически мыслить, работать в команде, выступать публично, эффективно взаимодействовать - и все это во время квеста виртуальным телекоммуникационным королевством. Победа достанется той команде, которая первой придет к финишу, успешно решив бизнес-кейс.
Проект «Кращі з Укртелекомом» была внедрена в компании в 2015 году. С тех пор в нем приняло участие около 230 студентов различных вузов. Из них стажировку прошло 140 участников, а трудоустроено было 28 бывших студентов в разных городах Украины.
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