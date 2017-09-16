Patch Cord UTP и Adaptor DVI-VGA - новые продукты от SVEN

16 сентября 2017, 15:03

SVEN представляет полезные новинки – в ассортименте компании появились две модели кабелей.

Аксессуары изготовлены из высококачественного медного сплава, при этом стоят совсем недорого и имеют целый год гарантии.

Новые кабели от SVEN решают самые популярные задачи. С переходником Adaptor DVI-VGA можно подключить монитор или проектор с интерфейсом VGA к современным видеокартам с разъёмом DVI. Patch Cord UTP от SVEN поможет соединить коммутатор и сетевую карту компьютера, сетевой проигрыватель и ТВ приставку.Все кабеля сделаны из бескислородной меди высокой очистки. Их контакты имеют специальное покрытие, обеспечивающее высокое качество сигнала на протяжении всего срока службы изделия.Новинки уже доступны в розничной продаже.