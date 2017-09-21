BIOSTAR представила ведущее решение для игр и майнинга

21 сентября 2017, 13:45

Компания BIOSTAR недавно представила видеокарту RADEON RX VEGA 56, которую должны установить все майнеры для повышения хэшрейтов, а геймеры на этой же карте получат бешеную графику на высокопроизводительном процессоре.

В сочетании с материнскими платами серии BIOSTAR RACING B350, которые пользуются устойчивой популярностью у геймеров, этот комплект отлично подойдёт для дневного майнинга и ночных игр.



VEGA 56 имеет более высокое соотношение хэшрейта к мощности и превосходит RX480, которую до недавнего времени выбирали все майнеры. Точные характеристики ещё не известны, но стоит отметить, что VEGA 56 – это топовая видеокарта с 56 вычислительными блоками, производительностью 21/10,5 ФЛОПС и 8 гигабайтами 2048-битной высокоскоростной памяти (HBM2) для запуска «тяжёлых» игр в наилучшем качестве графики из возможных.



Материнские платы серии BIOSTAR RACING B350 выпускаются в различных форм-факторах (ATX, microATX, Mini-ITX) для систем разных размеров. Серия B350 поставляется с FLY.NET, DRAGON Gaming LAN, 5050 LED FUN ZONE, VIVID LED DJ и поддержкой HDMI 4K2K для наилучшего качества изображения. Плюс к этому, B350 обладают повышенной надёжностью, благодаря влагозащищённой печатной плате и транзисторам Low RdsOn P-Pak.



Видеокарта BIOSTAR RADEON RX VEGA 56 универсальна во многих отношениях и весьма хороша по части производительности в играх в сочетании с материнскими платами BIOSTAR RACING B350, которые популярны в игровом сегменте, благодаря отличному соотношению цены/качества и геймерским функциям. Карта Crypto Mining позволит любому человеку расширить возможности своей системы без необходимости полного апгрейда для участия в майнинговом буме. BIOSTAR предлагает единое решение для игр и майнинга в одном комплекте.

