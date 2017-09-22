В Uber решили поискать замену автомобилю

Компания Uber в преддверии Всемирного дня без автомобиля (World Carfree Day), который отмечается 22 сентября, провела в 10 европейский столицах опрос на тему использования личного транспорта.
Результаты исследования показали, что 84% европейцев считает количество автомобилей на дорогах избыточным и хочет, чтобы их стало меньше. 81% респондентов осознает связь между большим количеством автотранспорта и состоянием окружающей среды и проявляет беспокойство по этому поводу.
В качестве альтернативы личному транспорту все большее количество европейцев отдает предпочтение услугам онлайн-сервисов для заказа автомобилей: более двух третей опрошенных (67%) считают, что Uber и подобные ему приложения могут стать хорошей заменой собственным авто. Причем среди тех, кто за последние 12 месяцев хотя бы раз пользовался услугами Uber, эта цифра возросла до 80%.
Всего же в течение последних 12 месяцев к услугам Uber хотя бы один раз прибегали 26% участников опроса. Лидерами по популярности онлайн-сервисов для заказа автомобилей стали Париж и Лондон (48 и 46% опрошенных из этих городов подтвердили, что пользовались подобными приложениями хотя бы раз за прошедший год).
“Наше успешное развитие не только в Европе, но и в Украине, доказывает, что все больше людей будут готовы принять будущее без личных автомобилей. Согласно оценкам транспортных экспертов, по числу автомобилей на 1000 человек Киев уже перегнал Нью-Йорк. Использование таких приложений, как Uber, вместе с развитым общественным транспортом, позволяет уменьшить заторы, улучшить экологию и решить проблему с нехваткой парковочных мест ‒ и все это значительно облегчает и делает более комфортным не только передвижение по городу, но и качество жизни горожан”, ‒ комментирует Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ.
Кроме того, исследование показало, что пользователи онлайн-сервисов для заказа поездок в принципе более склонны отказываться от личных автомобилей, отдавая предпочтение альтернативным вариантам: так, они в два раза чаще пользуются услугами каршеринга или велопроката.
Всемирный день без автомобиля – глобальная акция, которая призывает всех автомобилистов хотя бы на один день отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться одним из альтернативных способов передвижения, позволяющих уменьшить или предотвратить негативное воздействие на окружающую среду.
Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.
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