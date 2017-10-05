С начала года ПриватБанк продал 500 000 трамвайных е-билетов

5 октября 2017, 9:45

С начала 2017 года, когда во Львове был запущен первый проект электронного билета в городском транспорте, с помощью QR-кодов и Privat24 украинцы оплатили более 500 000 поездок.

Об этом сообщил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин.



По его словам, электронные билеты на трамвай и троллейбус становятся все более привычным способом оплаты проезда.



«Если в первый месяц после запуска QR-билетов ими было оплачено 9 500 поездок, то уже в сентябре ПриватБанк за месяц продал более 127 000 электронных билетов на городской транспорт, – отметил Алексей Путятин. – Сегодня самый популярный вопрос от клиентов: «Когда цифровые билеты появятся в Киеве, Харькове и Одессе?» Мы со своей стороны готовы помочь каждому городу стать современным и «цифровым».



Среди украинских городов лидером по «оцифровке» городского транспорта остается Львов, где с начала года е-билетами оплачено 269 тысяч поездок. В Днепре с начала апреля продано 89 тысяч цифровых билетов на трамвай, также ведущие места в рейтинге smart city занимают Николаев (35 тыс. билетов), Черкассы (12 тыс.), Чернигов (11 тыс.) и Сумы (10,7 тыс.).



Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне трамвая, троллейбуса или автобуса. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру.



