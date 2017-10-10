В Украине стартовали продажи смартфона ZenFone 4

10 октября 2017, 10:45

Компания ASUS объявляет о начале продаж в Украине ASUS ZenFone 4 — смартфона нового поколения с роскошным дизайном, работающим под управлением ОС Android 7.x.

Цельный металлический корпус ZenFone 4 изготовлен методом наноформовки (Nano Molding Technology, NMT), а его 5,5-дюймовый экран с ультратонкими рамками покрыт прочным защитным стеклом Corning Gorilla Glass с закругленными краями, что не только придает устройству стильный внешний вид, но и обеспечивает комфорт при использовании. Две камеры ZenFone 4 полностью интегрированы в корпус, поэтому его задняя панель имеет совершенно ровную поверхность без выступов. Красоту смартфона подчеркивают «бриллиантовая» окантовка граней и переливающаяся на свету концентрическая отделка корпуса.

Благодаря дисплею Super IPS+ с яркостью целых 600 кд/м2 любые изображения и видеоролики на экране ZenFone 4 выглядит просто великолепно, даже если просматривать их на улице в солнечный день. Кроме того, технология ASUS Splendid позволяет пользователям настраивать цветовую температуру дисплея по своему усмотрению.

ZenFone 4 обеспечивает непревзойденное качество мобильной фотосъемки благодаря системе из двух камер. В ее состав входят флагманский датчик изображения Sony IMX362 со светосильным объективом (f/1,8) и широкоформатная камера с полем обзора 120°, которая способна запечатлеть в кадре в несколько раз больше объектов, чем обычные смартфонные камеры. Переключение между камерами осуществляется моментально, поэтому идеальная композиция для съемки будет найдена за доли секунды.

Система двухпиксельной фазовой автофокусировки основной камеры задействует 24 миллиона точек фокусировки (две на каждый пиксель) для отслеживания движения объекта съемки всего за 0,03 секунды. Высокому качеству фотографий способствует процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 160, обеспечивающий скорость и плавность фокусировки и масштабирования, а также улучшенную точность цветопередачи. Если добавить к этому высокоэффективную систему оптической (OIS) и электронной (EIS) стабилизации изображения, датчик цветокоррекции, а также возможность записи видео в формате 4K UHD, то можно не сомневаться: камера ZenFone 4 гарантирует четкие и качественные фото- и видеоматериалы.

Новейший процессор Qualcomm Snapdragon 630 сочетает высокую производительность с низким энергопотреблением, а литий-полимерный аккумулятор высокой емкости (3300 мА•ч) с технологией быстрой зарядки ASUS BoostMaster гарантирует длительное время автономной работы смартфона. Помимо процессора Snapdragon 630 в аппаратную конфигурацию нового ZenFone 4 входят оперативная память емкостью 4 ГБ, а также графическое ядро Adreno 508. Его производительность по сравнению с процессором Snapdragon 626 выросла на 30%, что позволит запускать на смартфоне самые современные игры.

Смартфон ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) уже доступен в Украине по цене 13 999 грн.