TRUST представила новые наушники Ziva

1 ноября 2017, 9:15

Товарный портфель Юг-Контракта пополнился новыми наушниками TRUST из серии Ziva, которые отлично подойдут для использования с портативной техникой.

Модель TRUST Urban Ziva Foldable обладает классическим дизайном и при этом выглядит ярко и современно. Сочетание пластика, металла, искусственной кожи и тканевого покрытия регулируемого оголовья делает данную модель стильной и необычной, позволяя её хозяину эффектно выделиться из толпы. Дополнительное разнообразие вносят три варианта цветового решения корпуса наушников: черный, синий и красный. Благодаря лёгкой складной конструкции эти наушники можно носить с собой всегда и везде. Наличие встроенного микрофона и универсальной кнопки управления превращает наушники в полноценную стереогарнитуру и позволяет не только слушать музыку, но также общаться по телефону, имея при этом свободные руки. Модель TRUST Urban Ziva Foldable выполнена из высококачественных компонентов, что гарантирует отличное сочное звучание любых аудиофайлов, а также чистую передачу речи во время звонков.

Стереогарнитура TRUST Urban Ziva In-ear сконструирована по последнему слову дизайна и современных технологий. Вставные силиконовые амбушюры выполнены с учетом анатомических особенностей человеческого уха и надёжно удерживаются в ушной раковине, обеспечивая при этом качественное звучание без посторонних шумов. Три размера накладок в комплекте позволяют подобрать наиболее подходящий вариант для каждого пользователя. Для максимального удобства прослушивания музыки и совершения звонков в данной модели предусмотрены кнопки регулировки громкости и универсальная кнопка управления функциями, расположенные в том же модуле, что и встроенный микрофон. Наушники полностью совместимы с операционными системами iOS и Android и выпускаются в трёх вариантах окраски, а именно в черном, синем и красном цветах корпуса.