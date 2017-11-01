MSI представляет оригинальные версии видеокарты GEFORCE GTX 1070 TI

1 ноября 2017, 10:15

MSI представляет полноценную линейку видеокарт на базе нового графического процессора NVIDIA.

обравшие все достоинства невероятно успешной серии Gaming, модели GeForce GTX 1070 Ti Titanium 8G и GTX 1070 Ti Gaming 8G дополняют их мощной системой охлаждения Twin Frozr VI, которая позволяет увеличить производительность за счет повышения частот работы графического процессора и видеопамяти. Красоту кулера подчеркивает огненное сияние, просвечивающееся сквозь кожух, а на боковой поверхности видеокарт можно увидеть «драконью» светодиодную подсветку, которая способна принимать миллионы различных цветовых оттенков. В новых устройствах применяется оригинальная печатная плата с 10-фазным стабилизатором напряжения и высококачественными компонентами Military Class. Питание подается с помощью 6- и 8-контактных разъемов.

Обладая большим кулером с тремя вентиляторами, модель Duke нацелена на пользователей, для которых приоритетом является мощное охлаждение. Ее оригинальная печатная плата создана в соответствии с высокими стандартами игровой серии Gaming.Выполненная в классических черно-белых цветах «бронированная» видеокарта GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8G придется по вкусу всем геймерам и моддерам, которые ищут нечто уникальное. В обновленной системе охлаждения Armor 2X применяются вентиляторы TORX, также использующиеся в получившем множество наград кулере Twin Frozr V. Вкупе с технологией контроля воздушного потока Advanced Airflow Control они значительно повышают общую эффективность охлаждения. Кроме того, благодаря технологии Zero Frozr вентиляторы полностью останавливаются под низкой нагрузкой, такой как просмотр веб-сайтов или «легкие» игры, делая видеокарту абсолютно бесшумной.Изящная видеокарта GeForce GTX 1070 Ti AERO 8G, выполненная в серебристо-черных цветах, будет великолепно смотреться в любой компьютерной конфигурации. Устройства серии AERO оснащаются радиальным вентилятором, который выбрасывает горячий воздух наружу через вентиляционное отверстие в задней части кулера, что обеспечивает пониженную температуру остальных компонентов, находящихся внутри системного блока.Планируемое время поступления в продажу новых видеокарт MSI на базе процессора GeForce GTX 1070 Ti – ноябрь 2017 года. Обращаем ваше внимание, что модели GeForce GTX 1070 Ti Titanium 8G и GTX 1070 DUKE 8G будут доступны только в США, Китае и Тайване.