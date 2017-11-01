1 ноября 2017, 10:15

MSI представляет оригинальные версии видеокарты GEFORCE GTX 1070 TI

MSI представляет полноценную линейку видеокарт на базе нового графического процессора NVIDIA.

обравшие все достоинства невероятно успешной серии Gaming, модели GeForce GTX 1070 Ti Titanium 8G и GTX 1070 Ti Gaming 8G дополняют их мощной системой охлаждения Twin Frozr VI, которая позволяет увеличить производительность за счет повышения частот работы графического процессора и видеопамяти. Красоту кулера подчеркивает огненное сияние, просвечивающееся сквозь кожух, а на боковой поверхности видеокарт можно увидеть «драконью» светодиодную подсветку, которая способна принимать миллионы различных цветовых оттенков. В новых устройствах применяется оригинальная печатная плата с 10-фазным стабилизатором напряжения и высококачественными компонентами Military Class. Питание подается с помощью 6- и 8-контактных разъемов.

Обладая большим кулером с тремя вентиляторами, модель Duke нацелена на пользователей, для которых приоритетом является мощное охлаждение. Ее оригинальная печатная плата создана в соответствии с высокими стандартами игровой серии Gaming.

Выполненная в классических черно-белых цветах «бронированная» видеокарта GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8G придется по вкусу всем геймерам и моддерам, которые ищут нечто уникальное. В обновленной системе охлаждения Armor 2X применяются вентиляторы TORX, также использующиеся в получившем множество наград кулере Twin Frozr V. Вкупе с технологией контроля воздушного потока Advanced Airflow Control они значительно повышают общую эффективность охлаждения. Кроме того, благодаря технологии Zero Frozr вентиляторы полностью останавливаются под низкой нагрузкой, такой как просмотр веб-сайтов или «легкие» игры, делая видеокарту абсолютно бесшумной.

Изящная видеокарта GeForce GTX 1070 Ti AERO 8G, выполненная в серебристо-черных цветах, будет великолепно смотреться в любой компьютерной конфигурации. Устройства серии AERO оснащаются радиальным вентилятором, который выбрасывает горячий воздух наружу через вентиляционное отверстие в задней части кулера, что обеспечивает пониженную температуру остальных компонентов, находящихся внутри системного блока.

Планируемое время поступления в продажу новых видеокарт MSI на базе процессора GeForce GTX 1070 Ti – ноябрь 2017 года. Обращаем ваше внимание, что модели GeForce GTX 1070 Ti Titanium 8G и GTX 1070 DUKE 8G будут доступны только в США, Китае и Тайване.
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