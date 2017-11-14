MediaTek признала, что ей нечего предложить в сегменте флагманских чипов

14 ноября 2017, 10:15

Компания MediaTek решила взять паузу в выпуске чипов для флагманских смартфонов и планшетов.

Об этом сообщил генеральный менеджер по международным продажам и маркетингу MediaTek, Финбар Мойнихан (Finbarr Moynihan), пишет GearBurn.По его словам, последний флагман Helio X30 претерпел фиаско, так как его использовали лишь в смартфонах Meizu Pro 7 Plus и Elephone X8 Lite. В то же время это решение слишком хорошо для смартфонов в среднем ценовом дивизионе, на котором теперь, кстати говоря, и намерен сосредоточиться производитель.Вернется ли MediaTek в высший дивизион, пока не прогнозируется.