MediaTek анонсировала флагманский чипсет Pentonic 2000 для "умных" ТВ

22 ноября 2021, 13:45

Компания MediaTek представила новое семейство процессоров для смарт-телевизоров.

Первым в линейке стал Pentonic 2000, предназначенный для работы во флагманских 8K-моделях нового поколения. Как уточнил разработчик, сегодня на процессорах MediaTek работают более 2 млрд телевизоров во всём мире.



Pentonic 2000 — первый в мире чип для телевизоров, изготовленный по 7-нм техпроцессу TSMC N7. Он поддерживает 8K-панели с частотой 120 Гц и даже 144 Гц, что актуально для игровых ПК и консолей последнего поколения. Процессор предлагает технологию MediaTek 8K AI-Super Resolution — интеллектуальное масштабирование контента низкого разрешения до собственного разрешения экрана, а также улучшение качества картинки в реальном времени.



Компания сообщила, что чип включает в себя самые быстрые CPU и GPU в телевизионной отрасли, но не уточнила их спецификации. При этом заявлена поддержка накопителей UFS 3.1, а при необходимости производитель может подключить быстрый модуль MediaTek Wi-Fi 6E или даже сотовый модем 5G.



Pentonic 2000 является первым коммерческим чипом с поддержкой кодека Versatile Video Coding (VVC) H.266, актуального в эпоху стриминговых платформ, а также технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Сообщается о поддержке стандарта AV1, который также актуален для потоковых сервисов, и телевизионного стандарта ATSC 3.0 Телевизоры на базе MediaTek Pentonic 2000 выйдут на мировой рынок в 2022 году.

(C) 3dnews.