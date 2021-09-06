Партнёры MediaTek начали тестировать процессор Dimensity 2000

6 сентября 2021, 10:45

Хотя в последнее время много внимания уделяется флагманской мобильной платформе Snapdragon 898, у конкурентов Qualcomm тоже есть интересные решения.

По данным инсайдеров, MediaTek скоро начнёт рассылать производителям-партнёрам флагманские чипсеты Dimensity 2000 для тестирования и разработки новых смартфонов.

Как сообщают известные инсайдеры @DCS и @Fertile, опубликовавшие информацию в китайской социальной сети Weibo, однокристальная система Dimensity 2000 выпускается в соответствии с 4-нм техпроцессом TSMC, обеспечивает стабильное (невысокое) энергопотребление и высокую производительность.



Так, модель использует передовую архитектуру ARM V9. Первые мелкие партии Dimensity 2000 будут отправлены производителям ещё до конца текущего года. Более того, избранные компании уже работают с новейшими чипами. Если всё пойдёт как планирует MediaTek, релиз первого смартфона на новом Dimensity будет практически совпадать по времени с премьерой смартфона на новом флагмане Snapdragon 898. Ранее Qualcomm всегда опережала свою соперницу.



Dimensity 2000 будет использовать тот же CPU, что и Snapdragon 898, не исключено, что даже более производительный вариант. GPU обещан производительнее того, что используется в Snapdragon 888, а его энергопотребление будет даже меньше. Другими словами, Dimensity 2000 обещает быть экономичнее и производительнее актуального флагмана Snapdragon.



Ожидается, что новый флагман MediaTek использует сверхбольшое ядро Cortex X2 — оно как минимум на 17 % производительнее, чем Cortex X1. При этом его энергопотребление ниже на 10 %. Более того, выше и производительность прочих ядер.



Стоит отметить, что Snapdragon 898 тоже использует 4-нм техпроцесс TSMC. Очевидно, что благодаря новым технологиям разработчикам удастся снизить весьма высокий уровень тепловыделения, характерный для предыдущего семейства — Snapdragon 888.

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