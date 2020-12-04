В основу флагманских смартфонов Honor V40 лягут процессоры MediaTek Dimensity

4 декабря 2020, 13:45

Известный сетевой информатор Digital Chat Station поделился новыми данными о смартфонах Honor V40, которые станут первыми устройствами этого бренда как самостоятельной компании после его продажи компанией Huawei в связи с американскими санкциями.

Ранее ходили слухи, что в новую серию смартфонов войдут три модификации — базовая версия Honor V40, более мощная модель Honor V40 Pro и флагманская версия Honor V40 Pro+. Причём им приписывали наличие разных процессоров, в частности, чипов HiSilicon Kirin и MediaTek Dimensity.



Однако теперь говорится, что ввиду сложившейся ситуации и продажи бренда Honor разработчик поменял планы в отношении устройств V40. Количество модификаций, вероятно, будет сокращено, а от применения процессоров Kirin и вовсе решено отказаться.



Поэтому в продажу поступят только лишь версии на платформе MediaTek Dimensity. Сейчас говорится об одном из этих аппаратов: он фигурирует под шифром YOK-AN10 и кодовым именем YORK. Какой именно чип будет применён не уточняется, но так как это флагманский аппарат, то и чип в нём должен быть соответствующий, например, Dimensity 1000+.



Если верить имеющимся данным, в оснащение новинки войдут 6,72-дюймовый экран FHD+ с частотой обновления до 120 Гц, многомодульная камера с 40-мегапиксельным датчиком Sony IMX700 RYYB, аккумулятор с быстрой 66-ваттной зарядкой SuperCharge и стереодинамики.