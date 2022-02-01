Смартфон среднего уровня Honor 60 SE получит чип MediaTek Dimensity 900

1 февраля 2022, 9:45

В декабре прошлого года Honor представила продвинутые смартфоны среднего класса Honor 60 и 60 Pro. Согласно свежим данным, в скором времени компанию им составит более доступный Honor 60 SE.

Устройство засветилось в Geekbench с номером модели GIA-AN00, благодаря чему стали известны его ключевые характеристики.



Согласно информации из базы данных бенчмарка, новинка будет основана на чипсете MediaTek Dimensity 900. По крайней мере в одной из конфигураций процессор будет работать в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Несмотря на то, что Android 12 присутствует на рынке уже некоторое время, и ведущие производители уже обновили свои смартфоны до актуальной ОС, Honor 60 SE был протестирован с позапрошлогодней Android 11. Тем не менее, финальная версия устройства может быть представлена с актуальной Android 12.

Стоимость и дата запуска устройства пока неизвестны, однако вполне вероятно, что Honor 60 SE дебютирует на MWC 2022, где Honor выступит 28 февраля.

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